Косолапые воруют у усопших: Россиян просят не носить сладости на кладбища из-за медведей
В регионах России попросили не носить сладости на кладбища из-за медведей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В нескольких российских регионах начали вводить ограничения на посещение кладбищ из-за участившихся выходов медведей. Причиной стали продукты, которые люди оставляют на захоронениях, сообщает SHOT.
В Бурятии жителей попросили временно отказаться от походов на городские кладбища и в пригородные леса. Ограничения связаны с появлением хищников рядом с населёнными пунктами.
Похожие предупреждения также выпустили в Лангепасе и Междуреченске. Специалисты отмечают, что медведей привлекает оставленная на могилах еда — в том числе конфеты и другие угощения.
На Сахалине ситуация дошла до принятия жёстких мер. В Охе два медведя регулярно появлялись на территории кладбища. Одного из животных ликвидировали, второго продолжают выслеживать специалисты. Экологи напоминают, что доступная пища может менять поведение диких животных и заставлять их чаще приближаться к людям.
Ранее в посёлке Палана на Камчатке застрелили медведя, который проник на территорию школы. Хищник перелез через забор и вёл себя неадекватно. Теперь у туши возьмут биологические образцы и проверят их, в частности, на бешенство.
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