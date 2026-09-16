Косолапые воруют у усопших: Россиян просят не носить сладости на кладбища из-за медведей

В нескольких российских регионах начали вводить ограничения на посещение кладбищ из-за участившихся выходов медведей. Причиной стали продукты, которые люди оставляют на захоронениях, сообщает SHOT.

В Бурятии жителей попросили временно отказаться от походов на городские кладбища и в пригородные леса. Ограничения связаны с появлением хищников рядом с населёнными пунктами.

Похожие предупреждения также выпустили в Лангепасе и Междуреченске. Специалисты отмечают, что медведей привлекает оставленная на могилах еда — в том числе конфеты и другие угощения.

На Сахалине ситуация дошла до принятия жёстких мер. В Охе два медведя регулярно появлялись на территории кладбища. Одного из животных ликвидировали, второго продолжают выслеживать специалисты. Экологи напоминают, что доступная пища может менять поведение диких животных и заставлять их чаще приближаться к людям.

Ранее в посёлке Палана на Камчатке застрелили медведя, который проник на территорию школы. Хищник перелез через забор и вёл себя неадекватно. Теперь у туши возьмут биологические образцы и проверят их, в частности, на бешенство.