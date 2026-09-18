Комендантский час ввели в Байкальске из-за смертельных нападений медведей

В Байкальске Иркутской области ввели режим повышенной готовности и ограничили пребывание жителей на улице из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь там действует комендантский час после нескольких нападений хищников, часть из которых закончилась гибелью людей.

С 19:00 жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах. Власти также полностью запретили выход в тайгу и сбор дикоросов.

«В связи с участившимися случаями нападения бурых медведей на людей и смертельными исходами администрация города Байкальска вводит режим повышенной готовности», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, жителям рекомендовали выгуливать домашних животных только в светлое время суток и исключительно в пределах города. Выход с питомцами в лесополосы и на окраины также ограничен. В администрации напомнили, что медведь остаётся опасным хищником и может не избегать контакта с человеком. Особую опасность сейчас представляют походы за дикоросами — именно во время таких вылазок в последнее время произошли несколько трагедий.

Поводом для усиления мер стали несколько случаев нападения хищников в Иркутской области. Так, 16 сентября в Киренском районе медведь напал на группу мужчин, собиравших дикоросы. Двое погибли, ещё одному удалось спастись и добраться до населённого пункта. Позже охотники застрелили медведя.