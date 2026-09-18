Охотники застрелили медведя, убившего двух сборщиков ягод под Иркутском

Охотники застрелили медведя, который напал на сборщиков ягод в Киренском округе Иркутской области и убил двух мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Медведя охотники ликвидировали оперативно», — приводит слова Кобзева ТАСС.

После нападения Охотнадзор Иркутской области решил сократить численность медведей в охотничьих угодьях 22 районов региона. Власти разрешили отстрел 353 животных. На данный момент охотники уже застрелили 176 проблемных медведей.

В Киренском округе, где хищник убил двух сборщиков ягод, отстрелили 17 медведей.

Ранее Life.ru писал о нападении медведя на группу людей в лесу Иркутской области. Два сборщика ягод погибли, ещё одному мужчине удалось спастись. По его словам, медведи подкрались к его товарищам сзади. Мужчина сумел убежать, а позже вернулся на место происшествия и обнаружил тела погибших.