Медведи убили уже 10 человек в России: где произошли смертельные нападения

По меньшей мере 10 человек погибли в России с начала 2026 года в результате нападений медведей. Такой подсчёт приводит ТАСС после новых смертельных случаев в Иркутской области.

Девятой и десятой жертвами, по данным агентства, стали двое сборщиков дикоросов в Киренском районе. Ещё одному мужчине удалось спастись — он смог убежать от хищника.

Сразу несколько трагедий произошли в сентябре в Сибири. В Красноярском крае медведи убили нескольких человек, в том числе 66-летнюю женщину возле её собственного дома. Ещё один смертельный случай произошёл в Киренском районе Иркутской области, где жертвой хищника стал пенсионер.

В Бурятии 7 сентября медведь напал на мужчину в местности Шутхалан возле улуса Хуртага. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось. Позднее ещё одного погибшего после встречи с хищником обнаружили в Баргузинском районе.

В августе трагедия произошла на турбазе в Артыбаше в Республике Алтай. Медведь разорвал палатку с туристами, утащил в лес 29-летнюю жительницу Новосибирска и убил её.

Осенью проблема выходов медведей к людям особенно обостряется: перед зимней спячкой животные активно ищут пищу и могут приближаться к дорогам, дачам и населённым пунктам. Ранее Life.ru подробно рассказывал, что делать при встрече с медведем и каких действий категорически следует избегать.