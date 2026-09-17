Медведи убили уже 10 человек в России: где произошли смертельные нападения
С начала года медведи убили в России 10 человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildMedia
По меньшей мере 10 человек погибли в России с начала 2026 года в результате нападений медведей. Такой подсчёт приводит ТАСС после новых смертельных случаев в Иркутской области.
Девятой и десятой жертвами, по данным агентства, стали двое сборщиков дикоросов в Киренском районе. Ещё одному мужчине удалось спастись — он смог убежать от хищника.
Сразу несколько трагедий произошли в сентябре в Сибири. В Красноярском крае медведи убили нескольких человек, в том числе 66-летнюю женщину возле её собственного дома. Ещё один смертельный случай произошёл в Киренском районе Иркутской области, где жертвой хищника стал пенсионер.
В Бурятии 7 сентября медведь напал на мужчину в местности Шутхалан возле улуса Хуртага. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось. Позднее ещё одного погибшего после встречи с хищником обнаружили в Баргузинском районе.
В августе трагедия произошла на турбазе в Артыбаше в Республике Алтай. Медведь разорвал палатку с туристами, утащил в лес 29-летнюю жительницу Новосибирска и убил её.
Осенью проблема выходов медведей к людям особенно обостряется: перед зимней спячкой животные активно ищут пищу и могут приближаться к дорогам, дачам и населённым пунктам. Ранее Life.ru подробно рассказывал, что делать при встрече с медведем и каких действий категорически следует избегать.
Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.