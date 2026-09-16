Минприроды объяснило выход медведей к людям полным неурожаем кормов в Сибири

В Сибири в этом году практически полностью пропали основные природные корма бурого медведя — кедровые орехи, лещина, ягоды и грибы. Нехватка еды может быть одной из причин участившихся выходов хищников к населённым пунктам, сообщила представитель Минприроды РФ Татьяна Арамилева.

«В этом году по Сибирскому федеральному округу все отмечают полный неурожай всех кормов. То есть нет и ореха кедрового. Нет лещины, нет ягод, нет грибов. То есть практически медведь остаётся в зимовку не сытым», — рассказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Медведи всеядны, однако значительную часть их рациона составляют именно растительные корма. Перед зимней спячкой животным необходимо активно набирать вес, поэтому при нехватке пищи в лесу они могут искать более доступные источники пропитания рядом с человеком.

При этом в Минприроды подчёркивают, что один только неурожай не объясняет происходящее. Подобные годы случались и раньше, однако к населённым пунктам хищников дополнительно привлекают свалки, открытые мусорные контейнеры и попытки людей самостоятельно их подкармливать.

Ещё одной проблемой остаются домовладения и туристические объекты на границе с лесом, где пищевые отходы доступны животным. Привыкший находить еду возле людей медведь может возвращаться туда снова и снова.

Ситуация особенно заметна в Бурятии. Ранее Life.ru рассказывал, что только за одни сутки в республике пришлось ликвидировать семь медведей, представлявших угрозу людям. За день специалисты получили 27 сообщений о выходах хищников к населённым пунктам.

Минприроды также связывает рост числа подобных встреч с увеличением популяции бурого медведя: за 36 лет она выросла примерно в 2,3 раза — до 307 тысяч особей. В ведомстве отдельно предупреждают об опасности животных, которые привыкают кормиться на свалках и могут передавать такое поведение медвежатам.