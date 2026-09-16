В Бурятии за сутки ликвидировали семь медведей, опасных для людей

В Бурятии за одни сутки пришлось ликвидировать семь медведей, которые представляли опасность для жителей. За день в республиканскую службу по надзору в сфере природопользования поступили десятки сообщений о выходах хищников к населённым пунктам.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, всего за сутки специалисты получили 27 обращений о появлении медведей. Госохотинспекторы вместе с бригадами охотников работали сразу в нескольких районах республики, включая пригород Улан-Удэ, Баунтовский, Курумканский, Кабанский, Баргузинский и другие территории.

По итогам мероприятий семь животных были ликвидированы. Всего с начала сезона в Бурятии пришлось принять меры в отношении 165 медведей, вышедших к людям. В ведомстве призвали жителей временно отказаться от прогулок в лесу и соблюдать осторожность. Специалисты отмечают, что в последние месяцы в регионах Сибири участились случаи появления медведей рядом с населёнными пунктами.

Причиной необычной активности животных называют нехватку привычного корма в тайге, в том числе из-за последствий природных пожаров. Медведи всё чаще отправляются ближе к людям в поисках пищи, что повышает риск опасных встреч.

Ранее в Красноярском крае только за сентябрь ликвидировали 60 медведей, которые выходили к населённым пунктам. Решение приняли после серии нападений хищников, в результате которых в регионе погибли несколько человек. Тревожная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Сибири: медведей замечали возле домов, социальных объектов и на улицах городов. Одного из хищников в Лесосибирске обнаружили рядом с детским домом.