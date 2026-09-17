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Опубликовано 17 сентября, 11:28

Под Иркутском медведи подкрались к сборщикам ягод и сзади накинулись на них

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Иркутской области медведь напал на группу людей, находившихся в лесу. Двое сборщиков ягод погибли, а одному удалось выжить после встречи с хищником. Подробности произошедшего он раскрыл в беседе с RT.

По словам мужчины, медведи подкрались к его товарищам и сзади накинулись на них. Ему удалось сбежать. Позже сибиряк вернулся на место ЧП и обнаружил тела без признаков жизни, однако приблизиться к ним не смог. Два медведя стояли на задних лапах и рычали в его сторону.

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Собеседник издания отметил, что не стал рисковать, вышел на трассу и доехал до безопасного места. Позже полицейские вместе с охотниками обнаружили трупы погибших. Они были забросаны ветками.

«Медведи... сначала добычу убивают, прикапывают, а через три дня туда же возвращаются поесть. У них память очень хорошая», — подчеркнул пострадавший.

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Напомним, жертвами нападения медведя в Киренском районе Иркутской области стали 65-летний водитель Геннадий Т. и его 55-летний знакомый Константин П. Третий участник похода — 59-летний лесник Александр П. — сумел отбиться от хищника и спастись.

Больше новостей о ЧП, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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