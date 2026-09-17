Лесник пытался спасти знакомых от медведя под Иркутском и чудом отбился

Жертвами нападения медведя в Киренском районе Иркутской области стали 65-летний водитель Геннадий Т. и его 55-летний знакомый Константин П. Третий участник похода, предположительно 59-летний лесник Александр П., сумел отбиться от хищника и спастись, сообщает SHOT.

Трое жителей Киренска отправились собирать ягоды в лесу возле села Красноярово, расположенного более чем в 80 километрах от райцентра. В чаще на группу набросился медведь. Александр попытался помочь знакомым, однако зверь переключился на него. Мужчина отбился, добрался до населённого пункта и рассказал о случившемся.

Полицейские и охотники обнаружили тела погибших и самого медведя, проявлявшего агрессию. По зверю открыли огонь, но он скрылся в тайге. К поискам привлечены дополнительные силы МВД и других ведомств.

Ситуация с выходами хищников в Приангарье остаётся напряжённой. Только 14 сентября диспетчерская служба получила 66 сообщений о появлении медведей в восьми районах области. Муниципалитетам рекомендовали ввести режим повышенной готовности, а жителей попросили временно отказаться от походов в лес.

Как сообщалось, в Киренском районе Иркутской области медведь напал на группу сборщиков дикоросов. В результате погибли двое мужчин, ещё одному удалось спастись от зверя и сообщить о случившемся. На место выехали сотрудники полиции и опытные охотники для отлова зверя. Они обнаружили тела погибших и заметили медведя, который проявлял агрессию. Охотники попытались остановить косолапого, однако он смог скрыться от них в тайге.