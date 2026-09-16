В Бурятии закрыли экотропы из-за медведей

Жителей Улан-Удэ призвали временно отказаться от посещения городских кладбищ и лесных территорий из-за участившихся выходов медведей к людям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города и обратились к горожанам с просьбой соблюдать осторожность.

«Временно воздержитесь от посещения городских кладбищ. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Просим проявить сознательность», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, для туристов закрыли экотропы в пригороде Улан-Удэ, а поездки в лесные массивы рекомендовали отложить. Причиной стали многочисленные сообщения о появлении диких животных рядом с населёнными пунктами.

За последние сутки в Бурятии зарегистрировали 27 случаев выхода медведей к людям. Специалисты Госохотинспекции совместно с охотничьими бригадами провели выезды по обращениям, в результате чего семь хищников были ликвидированы. Сообщения о встречах с медведями поступали из разных районов республики, включая Баунтовский, Курумканский, Кабанский, Баргузинский и Закаменский районы. Всего с начала года в регионе уничтожили 165 медведей, которые представляли угрозу для жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии за сутки ликвидировали 14 медведей, которые выходили к населённым пунктам. В Бурприроднадзоре призвали жителей соблюдать осторожность и не ходить в лес.