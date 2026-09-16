Пять районов под особым контролем: Медведи зачастили к людям в Забайкалье

Режим повышенной готовности ввели сразу в пяти районах Забайкальского края из-за участившихся выходов медведей к людям. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального Минприроды Антон Снетов.

Особый режим действует в Красночикойском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Кыринском и Акшинском округах. В этих муниципалитетах также решили провести мероприятия по регулированию численности бурого медведя в течение 30 дней.

Для реагирования на сообщения о хищниках возле населённых пунктов в Забайкалье создали 76 оперативных групп, в которые вошли 240 охотников. Их работу координируют 22 оперативных штаба.

После сигнала специалисты выезжают на место, обследуют территорию и отслеживают перемещение зверя. При необходимости группы принимают меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.

С начала сентября в регионе добыли четырёх взрослых медведей, представлявших угрозу для населения. При этом никто из людей не пострадал. В краевом Минприроды заверили, что продолжают контролировать обстановку. Особое внимание уделяют территориям, где фиксируются выходы хищников к населённым пунктам.

Ранее Life.ru рассказывал, что режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к жилым районам и дачам ввели в Братске. Жителей города попросили временно отказаться от походов в лес и не оставлять возле домов пищевые отходы, которые могут привлечь зверей.