Житель Красноярского края отвлёк медведя хлебом, чтобы спастись от верной смерти

Житель Красноярского края Николай Ключук чудом выжил после встречи с медведем в тайге. Хищник начал подходить к бытовке, но его внимание привлёк хлеб. Мужчина решил бросить ему булку, чтобы спастись от верной смерти.

Житель Красноярского края отвлёк медведя хлебом. Видео © Telegram / RT на русском

«Конечно, было страшно, жутко, непонятно, что делать в такой ситуации. Виделись неоднократно с медведями в лесу. Но чтобы вот так, без оружия, с глазу на глаз, — такого ещё не было», — признался собеседник RT.

Косолапому, по оценке мужчины, от трёх до пяти лет, он был значительно крупнее, чем выглядит на видео. Позднее этот же медведь «сильно изодрал» автомобиль на другом участке. Кроме того, зверь разгромил избушку, которую Николай использует для зимней охоты.

Тем временем в нескольких российских регионах начали вводить ограничения на посещение кладбищ из-за участившихся выходов медведей. Причиной стали продукты, которые люди оставляют на захоронениях.