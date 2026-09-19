В Приангарье объявили режим повышенной готовности из-за нашествия медведей

Режим повышенной готовности ввели на всей территории Иркутской области. Решение приняли из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

За период активности хищников в единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 1,5 тыс. сообщений. Сейчас ежедневно фиксируют от 50 до 70 обращений. Только за прошедшие сутки на телефон системы-112 сообщили о 56 встречах с медведями. Самая напряжённая обстановка сложилась в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах.

Жителям и гостям области рекомендовали отказаться от посещения лесов. Власти призвали учитывать риск встречи с животными даже во время продолжающегося сезона сбора грибов и ягод.

«Особое внимание в документе уделяю ликвидации несанкционированных свалок, своевременном вывозе мусора регоператорами. Как известно, в поисках кормовой базы медведи часто выходят на территории, где сосредоточены бытовые отходы», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Также жителям советуют не выпасать сельскохозяйственных животных на территориях охотничьих угодий. Все службы продолжают работу по разработанному алгоритму.

Ранее Life.ru писал, что из-за медведей детям и подросткам до 18 лет запретили находиться на улице без сопровождения взрослых в Усть-Камчатском округе Камчатского края. С 9 сентября режим повышенной готовности введён в Петропавловске-Камчатском, а в посёлке Палана с 18 сентября также ограничили пребывание детей на улице.