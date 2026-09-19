Из-за медведей детям на Камчатке запретили гулять без взрослых

Детям и подросткам до 18 лет запретили находиться на улице без сопровождения взрослых в Усть-Камчатском округе Камчатского края. Причиной стали участившиеся выходы медведей к населённым пунктам, сообщили в местной администрации.

«В связи с участившимися случаями выхода медведей в населённые пункты в Усть-Камчатском округе введён режим повышенной готовности. В целях безопасности введены ограничения на передвижение для детей и подростков (до 18 лет). Запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 19:30 до 07:30», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры уже действуют в других районах Камчатки. С 9 сентября режим повышенной готовности введён в Петропавловске-Камчатском, а в посёлке Палана с 18 сентября также ограничили пребывание детей на улице.

Ранее в Байкальске Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Также там ограничили пребывание жителей на улице из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь в городе действует комендантский час. Его ввели после нескольких нападений хищников. Часть из них закончилась гибелью людей.