Медведя застрелили у жилых домов в томском селе, власти начали проверку

Медведя, вышедшего к жилым домам, застрелили в селе Александровское Томской области. Теперь региональные власти выясняют, были ли законные основания для применения оружия, сообщают «Вести-Томск».

По имеющейся информации, хищник двигался через населённый пункт, после чего по нему открыли огонь. По одной из версий, раненый медведь упал в реку. Кто именно стрелял в животное, пока не сообщается.

Начальник областного Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин подтвердил журналистам, что ведомство собирает материалы и устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам разбирательства специалисты должны дать оценку правомерности отстрела.

В полиции уголовное дело в связи с произошедшим пока не возбуждали. Об этом корреспондентам издания сообщили в отделении «Александровское» МО МВД России «Стрежевской».

Выход медведей к населённым пунктам особенно опасен из-за непредсказуемого поведения животных. При встрече с хищником специалисты не рекомендуют приближаться к нему, пытаться кормить или самостоятельно прогонять зверя — о его появлении следует сообщить экстренным службам.

Осенью 2026 года в ряде российских регионов участились сообщения о выходах медведей к населённым пунктам. Специалисты связывают их активность с ростом численности популяции, лесными пожарами и нехваткой естественного корма. Только с начала сентября в Томской области приняли 56 решений об отстреле опасных медведей, тогда как за весь 2025 год таких решений было 29. Численность хищников в регионе к концу прошлого года превышала 11 тысяч особей. Учёные предупреждают, что голодные, больные или не успевшие накопить достаточно жира животные могут не залечь в спячку и продолжить искать пищу рядом с людьми зимой.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, что пищевые отходы возле населённых пунктов позволяют медведям кормиться с минимальными затратами сил. Одновременно хищники осваивают территории, пустеющие после переезда сельчан в города, что способствует росту популяции и расширению ареала.