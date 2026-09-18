«Медведь ест всё»: Эксперт по выживанию объяснил, почему косолапые выходят к людям

Пищевые отходы возле населённых пунктов позволяют медведям кормиться с минимальными затратами сил, рассказал эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин. По его словам, подкормка у дорог приучает зверей возвращаться к людям.

«А для медведя всё очень просто, он ест всё, в том числе и падали, и мусор, и грязь, и для него выйти на помойку гораздо экономичнее для своих сил, чем заниматься охотой, либо сбором, поиском грибов, ягод и прочего», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Одновременно медведи осваивают территории, пустеющие после переезда сельчан в города, что способствует росту популяции и расширению ареала. Кроме того, охотников стало меньше. Раньше оружие было у многих сельских жителей, сейчас же убивать зверей без разрешения запрещено.

Засуха и неурожай ягод и кедровых орехов могут оставлять животных без пищи, однако объяснять голодом все смертельные нападения в разных регионах специалист считает неверным. Рацион зависит от местности и сезона: весной медведи охотятся, в том числе на лосей, на Камчатке едят рыбу, к концу лета накапливают жир преимущественно на растительной пище.

При встрече с косолапым нужно спокойно заговорить, поднять руки или палку с курткой, чтобы выглядеть крупнее. Если зверь остаётся, следует медленно отходить, избегая взгляда в глаза. Панических криков и бега лучше избегать: бегство может вызвать преследование, предупредил эксперт.

Напомним, с начала 2026 года жертвами медведей в России стали как минимум десять человек. В то же время охотники отстрелили около двух тысяч медведей, причём не менее 800 животных признали конфликтными после их появления рядом с людьми.