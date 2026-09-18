Медвежий вопрос обострился: в России ликвидировали около двух тысяч хищников

С начала 2026 года в России отстрелили около двух тысяч медведей, причём не менее 800 животных признали конфликтными после их появления рядом с людьми. Такие подсчёты приводит SHOT.

Наибольшее число подтверждённых случаев зафиксировано в Иркутской области, где ликвидировали не менее 506 хищников. На Камчатке показатель достиг как минимум 366 особей, в Красноярском крае — 269, в Бурятии — 188.

Усиление отстрела связывают с большой численностью зверей и участившимися выходами к населённым пунктам. В некоторых регионах власти дополнительно ограничивают посещение потенциально опасных мест. Так, жителей Улан-Удэ временно попросили не ходить на городские кладбища после появления поблизости медведей.

При этом часть зоологов выступает против массового уничтожения животных. Специалисты считают, что такой подход сам по себе не устранит проблему, а многие опасные встречи происходят из-за неправильного поведения людей, обилия мусора, в котором любят порыться медведи, и нарушения мер безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью 2026 года медведи всё чаще выходят к людям и как вести себя при встрече с хищником. Среди причин специалисты называли активный поиск пищи перед спячкой, нехватку естественных кормов и доступ к пищевым отходам.