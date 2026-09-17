Пойдут за едой к человеку: Тёплая зима разбудит медведей раньше срока

Медведи могут раньше обычного прервать спячку и отправиться за едой к людям из-за тёплой зимы. Такой прогноз дал климатолог и биофизик, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Причину учёный связал с расходованием жировых запасов. При похолодании температура тела зверя снижается, а при плюсовой температуре снаружи — повышается. Обмен веществ ускоряется, поэтому накопленный за лето и осень подкожный жир заканчивается быстрее.

«Голод побуждает медведей проснуться и действительно заставит их искать еду где-то поблизости от человека. Это может стать проблемой», — объяснил специалист в беседе с «Абзацем».

Поздний выход из берлоги, напротив, облегчает прохождение голодного периода. Ранней весной ягод и грибов в лесу обычно ещё нет, а растения дают урожай раз в год. Недостаток корма заставляет животных искать пищу рядом с человеком.

Ранее в Бурятии закрыли экотропы из-за участившихся выходов медведей к людям. Жителей также попросили отложить посещение городских кладбищ и лесных территорий. За сутки в регионе зарегистрировали 27 случаев появления хищников возле людей.