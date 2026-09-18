Косолапая шутка: Водителю придётся раскошелиться за фото медведя на Алтае

Фотография медведя, которого якобы заметили рядом с населёнными пунктами Первомайского района Алтайского края, оказалась постановочной. Об этом сообщила глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина, отметив, что теперь автору снимка может грозить административная ответственность.

По её словам, изображение появилось не после реальной встречи с хищником. Картинку ради шутки создал водитель экскаватора-погрузчика, который впоследствии подтвердил своё авторство.

Фото © VK / Елена Кудашкина

«Фотография является постановочной и была создана в качестве шутки водителем экскаватора-погрузчика», — заявила Кудашкина.

Сейчас обстоятельства появления снимка выясняют. По словам главы сельсовета, правоохранителям предстоит установить, зачем мужчина решил таким образом разыграть местных жителей и какие последствия вызвало распространение изображения.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительницу Забайкалья оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию фейкового фото медведя, а её iPhone 11 конфисковали как средство совершения правонарушения. Снимок распространился после реального появления медведя возле села Дульдурга и даже был использован краевым Минприроды.