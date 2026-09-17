Разлетевшийся по Сети фейковый «медведь» обошёлся россиянке в 30 тысяч рублей и iPhone

Жительницу Забайкальского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение поддельной фотографии медведя. Суд также конфисковал её iPhone 11, который использовался для публикации снимка, сообщает Mash.

В начале сентября возле села Дульдурга действительно заметили медведя. Вскоре по местным чатам разошлась фотография якобы того самого хищника. Снимок сочли подлинным даже в краевом Минприроды и использовали в сообщении о выходе животного к населённому пункту. Позднее выяснилось, что фотография не имеет отношения к произошедшему.

Суд признал женщину виновной в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверного сообщения. Помимо штрафа, смартфон конфисковали как орудие административного правонарушения.

При этом сам сигнал о медведе подтвердился. Охотоведы обследовали территорию и установили, что зверь покинул окрестности села и ушёл в сторону леса.

Ранее сообщалось, что в Бурятии за минувшие сутки отстрелили 12 медведей, представлявших опасность для людей. Республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) получила 29 обращений о выходах хищников в населённые пункты. Госохотинспекторы совместно с бригадами охотников работали в пригороде Улан-Удэ, Курумканском, Бичурском, Кабанском, Кяхтинском, Закаменском, Прибайкальском, Джидинском и Заиграевском районах.