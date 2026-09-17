За сутки в Бурятии отстрелили 12 опасных для людей медведей

В Бурятии за минувшие сутки отстрелили 12 медведей, представлявших опасность для людей. Республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) получила 29 обращений о выходах хищников в населённые пункты.

По данным ведомства, госохотинспекторы совместно с бригадами охотников работали в пригороде Улан-Удэ, Курумканском, Бичурском, Кабанском, Кяхтинском, Закаменском, Прибайкальском, Джидинском и Заиграевском районах.

«По результатам проведённых мероприятий 12 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 177 особей медведя», — говорится в сообщении ведомства.

В Бурприроднадзоре вновь напомнили жителям республики не выходить в лес без острой необходимости и соблюдать правила безопасности вблизи лесных массивов.

Ранее Life.ru писал, что Минприроды объяснило выход медведей к людям полным неурожаем кормов в Сибири и катастрофической нехваткой еды в тайге. Голодные хищники вынуждены искать пропитание вблизи человеческого жилья, что создаёт прямую угрозу для жителей региона.