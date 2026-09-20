На Камчатке СК начал проверку после гибели мужчины при нападении медведя

Следователи начали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины со следами нападения медведя в посёлке Усть-Камчатский. Об этом сообщили в СК РФ по Камчатке.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Усть-Камчатске медведь напал на человека. Сейчас местные власти ищут опасного зверя. После инцидента в регионе объявили режим повышенной готовности. Специалисты активно ищут животное. Ситуация под контролем, подробности уточняются. Из-за частых выходов медведей к людям ввели режим ЧС.