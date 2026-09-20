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Регион
Опубликовано 20 сентября, 01:03

На Камчатке СК начал проверку после гибели мужчины при нападении медведя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи начали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины со следами нападения медведя в посёлке Усть-Камчатский. Об этом сообщили в СК РФ по Камчатке.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Из-за медведей детям на Камчатке запретили гулять без взрослых
Из-за медведей детям на Камчатке запретили гулять без взрослых

Напомним, в Усть-Камчатске медведь напал на человека. Сейчас местные власти ищут опасного зверя. После инцидента в регионе объявили режим повышенной готовности. Специалисты активно ищут животное. Ситуация под контролем, подробности уточняются. Из-за частых выходов медведей к людям ввели режим ЧС.

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Тимур Хингеев
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