Лес выходит на контакт: В Красноярске за неделю поступило почти 100 сообщений о медведях
Жители Красноярска за неделю 97 раз сообщили о медведях в городе
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За неделю жители Красноярска 97 раз сообщили о появлении медведей или следах их присутствия возле города. Такие данные за период с 15 по 21 сентября привела городская администрация в «Максе».
Непосредственно с хищниками столкнулись 18 заявителей. Ещё 79 обращений касались следов жизнедеятельности зверей. Все сигналы поступали с территорий, примыкающих к лесным массивам.
На прошлой неделе в Свердловском районе специалисты отстрелили трёх медведей. Для реагирования на подобные вызовы в городе продолжают работать специальные группы, которые дежурят круглосуточно и проверяют каждое поступившее сообщение.
Ситуация с выходами диких животных к населённым пунктам обострилась по всему Красноярскому краю. В начале сентября власти краевой столицы из-за участившихся встреч со зверями ввели для городских служб режим повышенной готовности.
Похожие меры принимают и за пределами Красноярска. Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре в Красноярском крае ликвидировали 60 медведей, выходивших к населённым пунктам. Власти объясняли такие действия угрозой для жителей.
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