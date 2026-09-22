Медведь замечен возле школы в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском хищник замечен в районе школы № 24. Медведя ищут, а для безопасности школьников и педагогов рядом с учебным заведением дежурит охотник, сообщает ТАСС.

Ранее в Томской области медведь насмерть задрал двух мужчин. Двое жителей Колпашевского района погибли после нападения хищника — они оказались в лесу во время поисков коровы, пропавшей с местной фермы. По предварительным данным следствия, 18 сентября 44-летний работник фермы отправился искать животное в лесном массиве возле деревни Север и не вернулся. На следующий день к поискам присоединился 46-летний односельчанин, связь с которым также пропала. 20 сентября местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Неподалёку находился агрессивный медведь, которого обезвредили.