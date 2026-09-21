Даже спортсмену не спастись: Биолог назвал смертельно опасную ошибку при встрече с медведем
Биолог Кропачёв объяснил, почему от медведя нельзя пытаться убежать
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Попытка убежать от медведя при встрече в лесу может спровоцировать хищника на преследование, предупредил доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.
По словам специалиста, медведь способен разгоняться примерно до 50–60 км/ч, поэтому человек физически не сможет уйти от него бегством.
«Убегать от медведя бессмысленно и смертельно опасно. Это проигрышная лотерея с самого начала. Даже самый быстрый человек на планете не сможет развить скорость, достаточную для спасения», — заявил Кропачев нашим коллегам из ТАСС.
Главная опасность заключается не только в скорости животного. Резкое бегство может запустить у хищника инстинкт преследования. Аналогичные рекомендации дают в МЧС: при встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной и убегать. Если зверь не атакует, следует спокойно и медленно увеличивать дистанцию.
Если контакт становится опасным, специалисты рекомендуют использовать специальный аэрозоль для отпугивания крупных хищников или фальшфейер. При этом нельзя приближаться к медведю ради фотографии, делать резкие движения или пытаться скрыться на дереве — звери хорошо лазают.
Советы особенно актуальны на фоне участившихся выходов медведей к людям в ряде регионов России. В Байкальске Иркутской области из-за активности хищников ранее ввели режим повышенной готовности и ограничили пребывание жителей на улице в вечернее время.
Ранее Life.ru сообщал, что в Байкальске ввели комендантский час из-за участившихся выходов и нападений медведей.
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