Мороз, медведи и клюква: Пропавшую в тайге Приангарья пенсионерку нашли живой

Пенсионерку, почти четыре дня блуждавшую по тайге в Иркутской области, нашли живой. Об этом сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

Пенсионерка рассказала, как продержалась несколько суток в лесу, пока её не нашли. Видео © Telegram / Ирина Волк

Женщина ушла из села Новолетники за ягодами 18 сентября и заблудилась. О её исчезновении в полицию сообщила внучка.

Поиски не прекращались почти четверо суток. Работу осложняли заболоченная местность, дожди и ночные заморозки, а местные жители ранее замечали в этом районе медведя.

Утром после исчезновения до пенсионерки удалось дозвониться. Она рассказала, что слышит сирены поисковых машин, однако вскоре её телефон разрядился. Женщина рассказала, что ела клюкву, а первую ночь провела стоя у сосны.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киренском районе Иркутской области медведь напал на троих сборщиков ягод. Двое мужчин погибли, третьему удалось спастись и обратиться за помощью. После серии опасных встреч с хищниками жителей региона призывали временно отказаться от походов в лес.