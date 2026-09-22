91-летнего пенсионера нашли в болоте спустя 15 часов в Подольске

91-летнего пенсионера спасли из болота после ночных поисков в Подольске. Пожилой мужчина ушёл гулять в лес утром 21 сентября и не вернулся домой к темноте, а спустя примерно 15 часов его обнаружили в болотистой местности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

91-летнего дедушку спасли из болота под «Катюшу» в Подольске. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_boom_bap

Виктор Щеглов вышел из СНТ «Родина» около 10 утра. Когда мужчина не вернулся, родственники обратились в экстренные службы. На поиски отправились сотрудники МЧС России, «Мособлпожспаса» и волонтёры «ЛизаАлерт».

Около часа ночи поисковая группа обнаружила пенсионера в болоте. К этому моменту он обессилел и уже не мог самостоятельно выбраться из трясины.

По данным SHOT, одна из девушек-волонтёров добралась до мужчины и поддерживала его до прибытия помощи, чтобы он не ушёл под воду. Пока ждали спасателей, поисковики напевали «Катюшу» — любимую песню Виктора.

Пенсионера удалось вытащить из болотистой местности и эвакуировать из леса. Его передали бригаде скорой помощи с признаками переохлаждения. О дальнейшем состоянии мужчины пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении пенсионерки, которая более двух суток провела в болоте. В Свердловской области спасли пенсионерку с деменцией, она ушла за посёлок, шла вдоль реки и провалилась в болото, откуда сама выбраться не могла. Её заметил местный рыбак и сообщил волонтёрам, к поискам привлекли более 30 добровольцев и полицию.