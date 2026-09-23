«Звери со всех сторон»: Абазу ночью взяли в осаду медведи

Несколько медведей одновременно вышли к жилым районам Абазы в Хакасии в ночь на 23 сентября. Трёх агрессивных хищников пришлось ликвидировать, сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик.

По его словам, зверей заметили сразу в нескольких частях таёжного города. Часть медведей удалось прогнать обратно в лес. Хищников отгоняли в районе городского моста, садов «Абаза-Заречная» и дачного общества «Черёмушки». Там один из убегавших зверей снёс забор. Один из трёх ликвидированных медведей, по словам Бученика, был особенно крупным.

«Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таёжный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон», — написал Бученик.

Ранее Life.ru писал, что режим повышенной готовности из-за активности медведей действует сразу в нескольких регионах Сибири. Наиболее сложная обстановка складывается в населённых пунктах и районах, расположенных рядом с тайгой.