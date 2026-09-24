Медведи рвутся к людям: В Приангарье за сутки отстрелили ещё 14 хищников

В Иркутской области за минувшие сутки отстрелили 14 медведей после многочисленных сообщений об их появлении возле населённых пунктов. Об этом сообщила региональная служба по охране и использованию объектов животного мира.

За день на номер 112 поступило 69 обращений. После проверки присутствие хищников подтвердилось в 33 случаях. Чаще всего тревожные сигналы приходили из Слюдянского, Братского, Нижнеудинского, Нижнеилимского и ещё четырёх районов. Больше всего животных ликвидировали в Нижнеилимском и Киренском районах — по три особи. Ещё по два зверя отстрелили в Тайшетском и Черемховском, по одному — в четырёх других муниципалитетах.

Всего с начала года в Приангарье убили уже 250 медведей. Для реагирования на сообщения жителей сформированы 132 группы, в которых работают 321 специалист и охотник.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима повышенной готовности на всей территории Иркутской области. Такое решение региональные власти приняли 19 сентября из-за участившихся выходов хищников к людям.