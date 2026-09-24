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Регион
Опубликовано 24 сентября, 05:28

Московский турист, попавший в лапы медведя на рыбалке в Туве, умер в больнице

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турист из Москвы, на которого медведь напал во время рыбалки в Туве, умер в больнице. Об этом сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

Мужчина приехал в регион вместе с группой туристов и отправился рыбачить на реку Большой Енисей в Тоджинском районе. По предварительным данным, хищник атаковал его днём. Москвич получил тяжёлые травмы лица и был госпитализирован. Первоначально сообщалось, что угрозы его жизни нет, однако позднее состояние пострадавшего ухудшилось.

«Состояние мужчины ухудшилось. Он скончался в больнице», — сообщил Салчак.

По словам руководителя Госкомохотнадзора, группа отправилась на рыбалку, несмотря на введённые в регионе ограничения из-за активности медведей. На место нападения выезжала оперативная группа из охотников и сотрудников полиции.

Медведи всё чаще выходят к домам в Подмосковье и Тверской области
Медведи всё чаще выходят к домам в Подмосковье и Тверской области

Ранее Life.ru писал об усилении мер безопасности в Туве из-за участившегося появления медведей возле жилых домов. В местах возможного выхода хищников организовали патрулирование, а полиция наладила взаимодействие с Госкомохотнадзором республики.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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