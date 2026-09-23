Медведи всё чаще выходят к домам в Подмосковье и Тверской области

Медведи всё чаще выходят к жилым домам, СНТ и автомобильным дорогам в Подмосковье и Тверской области. Особенно внимательными рекомендуют быть жителям Можайского округа и Шатуры, пишет Mash.

Зверей замечают не только в глубине леса, но и возле деревень, а также в пролесках между домами. Один из медведей утром выбежал к дороге и некоторое время наблюдал за местным жителем, после чего его спугнул проезжавший мимо мужчина на мопеде.

Осенью медведи активно готовятся к зиме и стараются набрать как можно больше жира. Поэтому в поисках еды они способны проходить большие расстояния и подходить близко к населённым пунктам. Особенно привлекательны для животных мусорные контейнеры и пищевые отходы. Если медведь однажды нашёл там корм, он может вернуться снова, поэтому остатки еды не рекомендуют оставлять возле домов и дачных участков.

В Шатурском лесничестве ранее подтверждали, что встречи с медведями в регионе участились. Специалисты советуют при встрече со зверем не убегать, а медленно отходить назад, сохраняя его в поле зрения. Приближаться к медвежатам также категорически нельзя.

Ранее Life.ru писал, что в Можайском, Шаховском и Талдомском округах Подмосковья заметили до 70 медведей, выходивших к дачам и посёлкам. Тогда специалисты также связывали появление зверей рядом с жильём с поисками доступной пищи. Особую опасность представляют самки с медвежатами, которые могут агрессивно реагировать на внезапную встречу. Жителям рекомендовали не оставлять пищевые отходы возле участков и соблюдать осторожность при выходе в лес.