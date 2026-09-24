Медведь напал на рыбака из Москвы в Туве и серьёзно травмировал его

Поездка на рыбалку в Туву закончилась тяжёлым ранением для 62-летнего туриста из Москвы. Мужчина оказался в больнице после нападения медведя, который нанёс ему серьёзные травмы лица.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, москвич приехал в республику вместе с товарищами и отправился рыбачить на реку Большой Енисей в Тоджинском районе. Во время отдыха на группу неожиданно вышел хищник.

Медведь атаковал одного из рыбаков — зверь повредил мужчине лицо, в том числе вырвал мягкие ткани. Остальным удалось отогнать животное, после чего пострадавшего доставили к медикам.

Сейчас турист находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное — угрозы для жизни нет. При этом власти региона заявили, что группа нарушила действующие ограничения, введённые из-за участившихся встреч людей с медведями.

В Туве до 30 ноября запрещены мероприятия на природе, а в 11 муниципалитетах действует режим повышенной готовности, который ограничивает пребывание людей в лесах. Кроме того, с 10 сентября в регионе действует федеральный запрет на рыбалку.

Ранее Life.ru писал, что серия нападений медведей на людей в Сибири привела к возбуждению уголовного дела о халатности. Проверка показала, что в Красноярском крае меры по предотвращению выхода хищников к населённым пунктам могли приниматься несвоевременно. Только в сентябре в регионе зарегистрировали десятки сообщений о появлении медведей рядом с людьми.