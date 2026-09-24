В Бурятии ликвидировали уже 260 медведей, представлявших угрозу людям

В Бурятии с начала года ликвидировали 260 медведей, которые представляли непосредственную угрозу людям. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на Совете Дальневосточного федерального округа. Он назвал нынешнюю ситуацию аномальной.

Хищников отстреливали в населённых пунктах и на прилегающих территориях. По словам Цыденова, сейчас обстановка находится под контролем. Некоторые сельские школы в лесной зоне на время поиска зверей переводили на дистанционное обучение.

Одной из причин массового выхода медведей к людям глава региона назвал крупные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, из-за которых животные меняют привычные места обитания. Ситуацию усугубил неурожай. Из-за холодных мая и июня в лесах оказалось мало ягод и орехов, поэтому звери начали искать другие источники пищи. Около 90% представлявших угрозу особей, по словам Цыденова, — молодые медведи, медвежата и пестуны.