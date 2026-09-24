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Регион
Опубликовано 24 сентября, 08:05

Погибшим от лап медведя в Туве оказался отец звезды НХЛ Кузьменко

РЕН ТВ: В Туве после нападения медведя погиб тренер Александр Кузьменко

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nhc_center_, kuzya_096

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nhc_center_, kuzya_096

Мужчиной, погибшим при нападении медведя в Туве, оказался отец российского хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, известный хоккейный тренер Александр Кузьменко. Об этом узнал РЕН ТВ.

Кузьменко много лет занимался подготовкой хоккеистов. Среди его воспитанников — сын Андрей Кузьменко, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», хоккеисты КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, а также играющий в ВХЛ Александр Пелевин.

Московский турист, попавший в лапы медведя на рыбалке в Туве, умер в больнице
Московский турист, попавший в лапы медведя на рыбалке в Туве, умер в больнице

Напомним, мужчина приехал вместе с группой туристов и отправился рыбачить на реку Большой Енисей, где его атаковал хищник. Кузьменко получил тяжёлые травмы лица и был госпитализирован. Первоначально сообщалось, что угрозы его жизни нет, однако позднее состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался.

Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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