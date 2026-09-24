Погибшим от лап медведя в Туве оказался отец звезды НХЛ Кузьменко
РЕН ТВ: В Туве после нападения медведя погиб тренер Александр Кузьменко
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nhc_center_, kuzya_096
Мужчиной, погибшим при нападении медведя в Туве, оказался отец российского хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, известный хоккейный тренер Александр Кузьменко. Об этом узнал РЕН ТВ.
Кузьменко много лет занимался подготовкой хоккеистов. Среди его воспитанников — сын Андрей Кузьменко, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», хоккеисты КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, а также играющий в ВХЛ Александр Пелевин.
Напомним, мужчина приехал вместе с группой туристов и отправился рыбачить на реку Большой Енисей, где его атаковал хищник. Кузьменко получил тяжёлые травмы лица и был госпитализирован. Первоначально сообщалось, что угрозы его жизни нет, однако позднее состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался.
Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.