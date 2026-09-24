Возбуждено дело после гибели отца форварда «Питтсбурга» при встрече с медведем в Туве
СК возбудил дело после гибели хоккейного тренера от лап медведя в Туве
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В Туве возбудили уголовное дело после гибели 62-летнего хоккейного тренера из Москвы Александра Кузьменко, на которого напал медведь в Тоджинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту гибели 62-летнего мужчины в результате нападения медведя», — говорится в тексте.
Напомним, отец российского хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, известный хоккейный тренер Александр Кузьменко, скончался во время нападения медведя. Мужчина приехал вместе с группой туристов в Туву и отправился рыбачить на реку Большой Енисей, где его атаковал хищник. Кузьменко получил тяжёлые травмы лица, был госпитализирован, однако позже скончался.
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