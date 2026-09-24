653 медведя за сезон: В Красноярском крае усилили отстрел хищников

В Красноярском крае с начала кампании по регулированию численности добыли уже 653 бурых медведя. Всего региональные власти выдали 180 приказов, предусматривающих регулирование численности до 1214 особей. Об этом 24 сентября сообщило краевое Министерство природных ресурсов и лесного комплекса.

В ведомстве подчёркивают, что угроза выхода хищников к населённым пунктам по-прежнему сохраняется. Жителей и туристов просят временно воздержаться от походов в лес, а обо всех встречах с медведями сразу сообщать по номерам 112 или 102. Охотники и инспекторы продолжают работать круглосуточно.

При этом речь не идёт об угрозе исчезновения медведей в регионе. По данным Минприроды России на 2026 год, в Красноярском крае насчитывается около 26,6 тысячи бурых медведей — больше, чем в любом другом субъекте РФ. Для сравнения, в Хабаровском крае обитает около 26,2 тысячи особей, на Камчатке — 24,2 тысячи.

Даже если регулирование затронет все предусмотренные приказами 1214 особей, это составит около 4,6% оценочной численности медведей в крае. Фактически добытые к 24 сентября 653 животных — примерно 2,5%.

Более того, на особо охраняемых природных территориях региона в этом году специалисты зафиксировали рост численности бурого медведя. В 27 краевых заказниках насчитали 574 животных против 519 годом ранее — прирост составил 10,6%.

Усиление регулирования связано прежде всего с участившимися выходами хищников к людям. В сентябре ситуация в Красноярском крае резко обострилась: фиксировались нападения со смертельным исходом, а медведей неоднократно замечали возле жилых домов и социальных объектов. После серии трагедий было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении ответственных за регулирование численности животных.

Только за первые недели сентября в регионе ликвидировали десятки медведей, вышедших к населённым пунктам. В отдельных территориях власти организовали круглосуточные дежурства охотников и инспекторов.