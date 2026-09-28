Медведь попал в капкан у домов в Токио — власти впервые пошли на экстренную меру

В Токио впервые применили процедуру «экстренного отстрела» дикого медведя. Животное попалось в ловушку в городе Хатиодзи, входящего в Токийскую агломерацию, после чего власти распорядились ликвидировать его из огнестрельного оружия. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Медведя обнаружили днём 28 сентября в районе Оцу. Он оказался в ловушке, установленной на сельхозугодьях для кабанов и оленей. Поблизости находились жилые дома, поэтому городские службы оцепили территорию и приняли решение применить особую процедуру.

Около 17:30 по местному времени животное ликвидировали. По данным городских властей, это была самка гималайского медведя. Пострадавших среди людей нет.

«Экстренный отстрел» появился в японском законодательстве после поправок, вступивших в силу 1 сентября 2025 года. Муниципалитеты получили право разрешать применение огнестрельного оружия против диких зверей в жилых районах, если существует угроза людям и выполнены необходимые условия безопасности. В Хатиодзи к возможным встречам с хищником готовились заранее: в апреле 2026 года город заключил соглашения со специализированными организациями, а в сентябре утвердил отдельный порядок действий. Life.ru рассказывал, что в Японии за год уничтожили более 14 тысяч медведей после серии нападений на людей.