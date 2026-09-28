Гонятся ради хайпа и кормят с рук: Россиян требуют наказывать за опасные игры с медведями

Зоозащитники призвали привлекать к ответственности людей, которые подкармливают медведей, преследуют их и намеренно приближаются к хищникам ради эффектных кадров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в соцсетях распространяются ролики, где туристы и местные жители пытаются приблизиться к диким животным, дают им еду и заходят на закрытые для посещения территории. Одним из таких случаев SHOT называет историю 47-летней жительницы Красноярска, которая отправилась в национальный парк «Красноярские Столбы», чтобы снять медведя.

Зоозащитники потребовали наказывать туристов за провокации медведей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vettaviola

Сейчас территория парка полностью закрыта для посетителей. Запрет действует с вечера 25 сентября ориентировочно до 15 октября из-за участившихся выходов медведей и высокого риска для жизни людей. Под ограничения попали Центральный, Восточный и Каштаковский входы.

Ещё один эпизод произошёл на Камчатке. Компания отдыхающих встретила медведя, который попытался уйти от людей, однако один из мужчин стал преследовать животное.

Зоозащитники потребовали наказывать туристов за провокации медведей. Видео © Telegram/SHOT

Особенно опасной практикой зоозащитники называют подкормку диких зверей. По их словам, привыкший получать еду от человека медведь может чаще приближаться к населённым пунктам и туристическим стоянкам, увеличивая риск конфликтных ситуаций.