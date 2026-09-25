Медведи распугали туристов: «Красноярские Столбы» полностью закроют почти на три недели

Все входы в национальный парк «Красноярские Столбы» закроют для посетителей вечером 25 сентября из-за появления медведей и угрозы для людей. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Запрет начнёт действовать с 17:00 по местному времени. На территорию нельзя будет попасть как минимум ближайшие несколько недель.

«Ограничение действует ориентировочно до 15 октября 2026 года на всех входах: Центральный, Восточный, Каштаковский», — говорится в сообщении администрации.

До этого меры безопасности распространялись только на часть территории. В сентябре руководство «Красноярских Столбов» уже запрещало посещение со стороны Восточного входа из-за риска встречи с хищниками.

Нацпарк расположен на юго-западной окраине Красноярска, на правом берегу Енисея. Его территория занимает более 47 тысяч гектаров.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае за сезон ликвидировали 653 медведя в рамках регулирования их численности. В региональном Минприроды подчёркивали, что риск появления хищников возле населённых пунктов сохраняется.