И кто теперь хозяин? Медведь в ужасе сбежал от 5 slavic girl в приморском лесу

Пять девушек столкнулись с медведем во время прогулки по «Парку Драконов» в Лазовском округе Приморья. Туристки начали громко кричать, после чего зверь ушёл в лес. Видео с убегающим в ужасе хищником путешественницы выложили в социальные сети.

Девушки криками прогнали медведя в Приморье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maryy__or

Опасную встречу одна из участниц компании снимала на телефон. На кадрах медведь находится среди деревьев на расстоянии от туристок. Но встречи 5 slavic girl хозяин леса не выдержал — девушки оказались слишком горластыми.

«Мы сами не ожидали… Но мы гоняли медведя, пять смелых девчонок, желающих посмотреть красоты Приморского края», — написала автор ролика Мария.

Сами девушки считают, что от косолапого их спас поход в лес большой компанией. Именно благодаря этому никто из них не пострадал. «‎Парк Драконов» расположен в Лазовском округе недалеко от посёлка Чистоводное. Туристическое место известно скальными останцами необычной формы.

Ранее Life.ru сообщал, что национальный парк «Красноярские Столбы» полностью закрыли для посетителей из-за участившихся встреч с медведями. Ограничения ввели на всех входах в парк ориентировочно до 15 октября.