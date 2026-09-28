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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:06

В Туве ликвидировали медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медведя, напавшего на хоккейного тренера Александра Кузьменко в Тоджинском районе Тувы, ликвидировали охотники. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

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Отца звезды НХЛ Кузьменко, погибшего после нападения медведя, похоронят в Химках

«Медведь, напавший на мужчину в Тоджинском районе Тувы, был ликвидирован охотниками», — рассказал он.

Трагедия произошла 22 сентября. 62-летний Кузьменко приехал в Туву вместе с группой туристов и отправился на рыбалку в Тоджинский район. Днём на мужчину напал медведь. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Питтсбург» отпустил Кузьменко в Москву после гибели его отца от лап медведя
«Питтсбург» отпустил Кузьменко в Москву после гибели его отца от лап медведя

Александр Кузьменко был известным хоккейным тренером. Среди его воспитанников — игроки КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин. Его сын Андрей Кузьменко выступает в НХЛ.

Ранее Life.ru сообщал, что тело погибшего после нападения медведя Александра Кузьменко передали его близким. До этого по факту гибели тренера было возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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