В Туве ликвидировали медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко

Медведя, напавшего на хоккейного тренера Александра Кузьменко в Тоджинском районе Тувы, ликвидировали охотники. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

«Медведь, напавший на мужчину в Тоджинском районе Тувы, был ликвидирован охотниками», — рассказал он.

Трагедия произошла 22 сентября. 62-летний Кузьменко приехал в Туву вместе с группой туристов и отправился на рыбалку в Тоджинский район. Днём на мужчину напал медведь. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Александр Кузьменко был известным хоккейным тренером. Среди его воспитанников — игроки КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин. Его сын Андрей Кузьменко выступает в НХЛ.

Ранее Life.ru сообщал, что тело погибшего после нападения медведя Александра Кузьменко передали его близким. До этого по факту гибели тренера было возбуждено уголовное дело.