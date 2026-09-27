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Регион
Опубликовано 27 сентября, 11:00

Последний путь тренера: Семье передали тело погибшего в Туве Александра Кузьменко

В Туве передали родным тело погибшего при нападении медведя тренера Кузьменко

Обложка © nhcenter

Обложка © nhcenter

Тело хоккейного тренера Александра Кузьменко, погибшего во время отдыха в Туве, передали его близким. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Тело передано близким погибшего», — сказал собеседник агентства.

Кузьменко находился в регионе на отдыхе. По данным оперативных служб, он погиб после нападения медведя.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Медведь напал на егеря возле села Черемхово в Забайкалье
Медведь напал на егеря возле села Черемхово в Забайкалье

Гибель хоккейного тренера Александра Кузьменко стала одним из резонансных случаев нападения медведей на людей в Сибири. Ранее Life.ru сообщал, что тренер получил тяжёлые травмы после нападения хищника во время рыбалки на реке Большой Енисей в Туве. Позже стало известно, что Александр Кузьменко скончался в больнице после нападения медведя, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В регионе ранее также усиливали меры безопасности из-за участившихся сообщений о появлении медведей рядом с людьми.

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Дарья Денисова
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