Последний путь тренера: Семье передали тело погибшего в Туве Александра Кузьменко
В Туве передали родным тело погибшего при нападении медведя тренера Кузьменко
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Тело хоккейного тренера Александра Кузьменко, погибшего во время отдыха в Туве, передали его близким. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Тело передано близким погибшего», — сказал собеседник агентства.
Кузьменко находился в регионе на отдыхе. По данным оперативных служб, он погиб после нападения медведя.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Гибель хоккейного тренера Александра Кузьменко стала одним из резонансных случаев нападения медведей на людей в Сибири. Ранее Life.ru сообщал, что тренер получил тяжёлые травмы после нападения хищника во время рыбалки на реке Большой Енисей в Туве. Позже стало известно, что Александр Кузьменко скончался в больнице после нападения медведя, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В регионе ранее также усиливали меры безопасности из-за участившихся сообщений о появлении медведей рядом с людьми.
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