Последний путь тренера: Семье передали тело погибшего в Туве Александра Кузьменко

Тело хоккейного тренера Александра Кузьменко, погибшего во время отдыха в Туве, передали его близким. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Тело передано близким погибшего», — сказал собеседник агентства.

Кузьменко находился в регионе на отдыхе. По данным оперативных служб, он погиб после нападения медведя.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.