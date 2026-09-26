Медведь напал на егеря возле села Черемхово в Забайкалье

Медведь набросился на егеря возле села Черемхово в Забайкалье, однако мужчине удалось отбиться от хищника. Об этом сообщает SHOT.

Егерь пришёл на берег реки по личным делам. В какой-то момент из кустов внезапно выскочил медведь и атаковал мужчину.

Егерю удалось отбиться и самостоятельно покинуть опасное место. Серьёзных травм он не получил.

После случившегося местных жителей попросили временно не ходить в лес, где произошла встреча с хищником. По данным SHOT, только в районе Черемхова уже отстрелили десять медведей.

Всего с начала 2026 года в России отстрелили около двух тысяч медведей. Больше всего — в Иркутской области, где ликвидировали 506 животных, на Камчатке — 366 и в Красноярском крае — 269. Не менее 800 из них были признаны конфликтными.

Ранее сообщалось, что число обращений из-за медведей в Подмосковье удвоилось за три месяца. Чаще всего косолапых замечают на западе и севере Московской области.