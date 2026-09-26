Самую длинную лестницу России закрыли в Красноярске из-за медведей

Торгашинскую лестницу в Красноярске, считающуюся самой длинной в России (около 1200 метров), временно закрыли из-за опасности встречи с медведями. Об этом сообщили в городской администрации.

На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников временно закрыли рекреационную зону национального парка «Красноярские Столбы»: с вечера 25 сентября посетителей перестали пускать через Центральный, Восточный и Каштаковский входы. Предварительно ограничения продлятся до 15 октября.

Торгашинская лестница открылась в 2021 году и занесена в Книгу рекордов России. Она состоит из 1683 ступеней и ведёт на Торгашинский хребет, откуда открывается вид на Красноярск, реку Базаиха и тайгу.

Ситуация с выходом медведей к людям в регионе обострилась в сентябре. Только с 15 по 21 сентября диспетчерские службы Красноярска получили 97 сообщений о хищниках: в 18 случаях горожане непосредственно видели животных, ещё в 79 обнаружили следы их присутствия. Все случаи зафиксировали возле районов, граничащих с лесом.

В Красноярском крае расследуют уголовное дело о халатности после серии смертельных нападений медведей. По данным следствия на 23 сентября, жертвами хищников стали шесть человек, а в региональном Минприроды прошли обыски. Утром 25 сентября стало известно ещё об одном погибшем: медведь напал на 51-летнюю жительницу села Вознесенка прямо на её приусадебном участке.

По данным Минприроды России, в 2026 году численность бурых медведей в стране достигла 307,9 тысячи особей против 130 тысяч в 1990-м — популяция выросла более чем в 2,3 раза. Экологи среди причин участившихся выходов животных к населённым пунктам называют нехватку естественной пищи.

Ранее в Братске медведь вышел из леса в районе Крольчатника, после чего к месту его появления прибыли специалисты. На территории работают охотоведы, сотрудники полиции и Росгвардии.