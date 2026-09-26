Число обращений из-за медведей в Подмосковье удвоилось за три месяца

Число обращений жителей Подмосковья из-за медведей за три месяца выросло вдвое — с 10 до 20. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на областное Минэкологии.

Люди сообщали в ведомство о следах пребывания хищников в лесах рядом с посёлками. При этом далеко не все сигналы подтвердились. По данным министерства, ни одного случая, когда зверь действительно заходил в населённый пункт, с начала года не зарегистрировано.

Чаще всего косолапых замечают на западе и севере Московской области. Молодые особи иногда появляются возле автомобильных дорог. Всего в регионе может находиться от 70 до 80 медведей. Постоянно обитают в подмосковных лесах около 30–40 из них.

Рост числа выходов животных к людям этой осенью специалисты не прогнозируют. Перед зимней спячкой хищникам хватает корма в лесах.

За последние месяцы в России жертвами нападений медведей стал 21 человек. Хищники появлялись рядом с населёнными пунктами более чем в 40 регионах страны.