Косолапый переполошил Братск: На место прибыли полиция и Росгвардия
Мэр Братска предупредил жителей о появлении медведя возле Крольчатника
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В Братске медведь вышел из леса в районе Крольчатника, после чего к месту его появления прибыли специалисты. Об опасности жителей предупредил мэр города Александр Дубровин в своём канале в мессенджере «Макс».
Сейчас на территории работают охотоведы, сотрудники полиции и Росгвардии. Градоначальник призвал горожан отказаться от прогулок возле Крольчатника и не приближаться к прилегающим лесным массивам.
Особое внимание Дубровин попросил уделить безопасности детей. Их не следует отпускать без присмотра в сторону опасного участка. От выгула собак в этом районе также необходимо временно воздержаться.
Тем, кто заметит хищника или следы его присутствия, рекомендовано немедленно покинуть территорию. При встрече со зверем нельзя бежать и совершать резкие движения. О случившемся следует сообщить в городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 455-112.
Мэр попросил жителей серьёзно отнестись к предупреждению и соблюдать осторожность возле лесной зоны.
Ранее Life.ru сообщал о введении в Братске режима повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. В начале сентября хищников неоднократно замечали возле жилых кварталов и дачных массивов. В другом городе Иркутской области, Усть-Илимске, местные жители прогнали забравшегося на участок медведя с помощью громкоговорителя.
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