Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 06:35

Косолапый переполошил Братск: На место прибыли полиция и Росгвардия

Мэр Братска предупредил жителей о появлении медведя возле Крольчатника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elenacazanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elenacazanov

В Братске медведь вышел из леса в районе Крольчатника, после чего к месту его появления прибыли специалисты. Об опасности жителей предупредил мэр города Александр Дубровин в своём канале в мессенджере «Макс».

Сейчас на территории работают охотоведы, сотрудники полиции и Росгвардии. Градоначальник призвал горожан отказаться от прогулок возле Крольчатника и не приближаться к прилегающим лесным массивам.

Особое внимание Дубровин попросил уделить безопасности детей. Их не следует отпускать без присмотра в сторону опасного участка. От выгула собак в этом районе также необходимо временно воздержаться.

Тем, кто заметит хищника или следы его присутствия, рекомендовано немедленно покинуть территорию. При встрече со зверем нельзя бежать и совершать резкие движения. О случившемся следует сообщить в городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 455-112.

Мэр попросил жителей серьёзно отнестись к предупреждению и соблюдать осторожность возле лесной зоны.

Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии
Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии

Ранее Life.ru сообщал о введении в Братске режима повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. В начале сентября хищников неоднократно замечали возле жилых кварталов и дачных массивов. В другом городе Иркутской области, Усть-Илимске, местные жители прогнали забравшегося на участок медведя с помощью громкоговорителя.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar