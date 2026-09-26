Косолапый переполошил Братск: На место прибыли полиция и Росгвардия

В Братске медведь вышел из леса в районе Крольчатника, после чего к месту его появления прибыли специалисты. Об опасности жителей предупредил мэр города Александр Дубровин в своём канале в мессенджере «Макс».

Сейчас на территории работают охотоведы, сотрудники полиции и Росгвардии. Градоначальник призвал горожан отказаться от прогулок возле Крольчатника и не приближаться к прилегающим лесным массивам.

Особое внимание Дубровин попросил уделить безопасности детей. Их не следует отпускать без присмотра в сторону опасного участка. От выгула собак в этом районе также необходимо временно воздержаться.

Тем, кто заметит хищника или следы его присутствия, рекомендовано немедленно покинуть территорию. При встрече со зверем нельзя бежать и совершать резкие движения. О случившемся следует сообщить в городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 455-112.

Мэр попросил жителей серьёзно отнестись к предупреждению и соблюдать осторожность возле лесной зоны.