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Опубликовано 26 сентября, 06:35

Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Двое жителей Бурятии попали в больницу после нападения медведя. Инцидент произошёл в лесу рядом с улусом Хара-Шибирь, сообщает SHOT.

Мужчины отправились на поиски пропавших телят, когда из лесополосы к ним вышел крупный хищник. Сначала зверь набросился на одного из сельчан. Его товарищ попытался защитить пострадавшего и открыл огонь из ружья, после чего медведь переключился на него.

Первый мужчина, уже находясь на земле, сумел достать карабин и застрелить животное. Затем пострадавшие вызвали помощь.

Обоих доставили в больницу Улан-Удэ с рваными ранами. Сейчас мужчины находятся под наблюдением врачей.

Глава РАН раскрыл причину выхода медведей из леса к людям: на подходе лисы и волки
Глава РАН раскрыл причину выхода медведей из леса к людям: на подходе лисы и волки

Ранее в Бурятии мужчина случайно ранил собственного сына, спасая его от медведя. Хищник напал на 28-летнего молодого человека, который загонял скот из леса. Отец открыл огонь, но одна из пуль попала парню в ногу.

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Андрей Бражников
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