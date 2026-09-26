Глава РАН раскрыл причину выхода медведей из леса к людям: на подходе лисы и волки
Глава РАН Красников связал нападения медведей с климатом и нехваткой корма
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Президент Российской академии наук Геннадий Красников связал участившиеся случаи нападения медведей на людей сразу с несколькими факторами — изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы. Об этом он рассказал РИА «Новости».
По словам академика, нехватка привычной пищи заставляет медведей искать новые территории. При этом к населённым пунктам всё чаще приближаются не только они: в города могут заходить лисы и волки, а в некоторых регионах люди встречают и тигров.
«Климат в России становится более теплым», — отметил он, добавив, что из-за этого меняются маршруты миграции диких зверей.
Универсального решения проблемы, по мнению главы РАН, нет. Для каждого региона необходимо отдельно оценивать численность медведей, состояние их кормовой базы и другие местные факторы, а уже на основании этих данных разрабатывать рекомендации.
Тема особенно обострилась этой осенью. Life.ru писал, что за последние месяцы при нападениях медведей в России погиб 21 человек, причём больше всего смертельных случаев зафиксировали в Красноярском крае. 23 сентября хищник убил 39-летнего лесозаготовителя в Енисейском округе. Ранее эколог Наталья Данилина связывала частые выходы медведей к людям с неурожаем и нехваткой естественного корма. При этом, как отмечал Life.ru со ссылкой на Минприроды, аномального роста числа нападений в масштабах всей страны ведомство не фиксировало: в последние годы регистрировалось примерно 20–30 таких случаев ежегодно.
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