Глава РАН раскрыл причину выхода медведей из леса к людям: на подходе лисы и волки

Президент Российской академии наук Геннадий Красников связал участившиеся случаи нападения медведей на людей сразу с несколькими факторами — изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам академика, нехватка привычной пищи заставляет медведей искать новые территории. При этом к населённым пунктам всё чаще приближаются не только они: в города могут заходить лисы и волки, а в некоторых регионах люди встречают и тигров.

«Климат в России становится более теплым», — отметил он, добавив, что из-за этого меняются маршруты миграции диких зверей.

Универсального решения проблемы, по мнению главы РАН, нет. Для каждого региона необходимо отдельно оценивать численность медведей, состояние их кормовой базы и другие местные факторы, а уже на основании этих данных разрабатывать рекомендации.