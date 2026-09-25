Появилось видео с места нападения медведя на женщину под Красноярском

Появились кадры с места гибели 51-летней женщины, на которую утром 25 сентября напал медведь в селе Вознесенка Красноярского края. Хищника после трагедии застрелил сосед погибшей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Появилось видео с места смертельного нападения медведя на женщину под Красноярском. Видео © МАКС/ ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

По предварительным данным, зверь пытался пробраться в загон с домашними животными. Женщина услышала шум и вышла к хозяйственным постройкам, после чего медведь набросился на неё.

После нападения хищник оттащил тело недалеко от дома и прикопал его под черёмухой. По словам сельчан, искать женщину начали после того, как её дочь забеспокоилась из-за долгого отсутствия матери.

У погибшей осталась дочь, которая учится в седьмом классе. Вместе с семьёй также жил девятиклассник, находившийся у женщины под опекой, рассказали жители села. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На фоне серии смертельных нападений медведей в Красноярском крае ранее было возбуждено уголовное дело о халатности.

Всего за два дня до этой трагедии медведь убил 39-летнего мужчину возле деревни Потапово. Он охранял лесозаготовительную технику, когда ночью к стоянке вышел хищник. В сентябре нападения зверей в Красноярском крае уже неоднократно заканчивались гибелью людей.