Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 14:10

Отца звезды НХЛ Кузьменко, погибшего после нападения медведя, похоронят в Химках

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /nhc_center_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /nhc_center_

Похороны хоккейного тренера Александра Кузьменко, отца нападающего «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, предварительно пройдут 28 сентября в Химках. Об этом сообщили в Национальном хоккейном центре, где работал специалист.

Тело тренера доставят в Москву в воскресенье. Прощание и похороны запланированы на понедельник. Александр Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось.

Возбуждено дело после гибели отца форварда «Питтсбурга» при встрече с медведем в Туве
Возбуждено дело после гибели отца форварда «Питтсбурга» при встрече с медведем в Туве

Ранее Life.ru рассказывал, что Андрея Кузьменко отпустили из расположения «Питтсбурга» в Москву после гибели отца. Клуб попросил СМИ и болельщиков уважать право семьи хоккеиста на приватность. Спортсмену и его семье также пообещали поддержку команды.

Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Хоккей
  • НХЛ
  • Происшествия
  • Тыва, Республика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar