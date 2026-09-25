Отца звезды НХЛ Кузьменко, погибшего после нападения медведя, похоронят в Химках
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Похороны хоккейного тренера Александра Кузьменко, отца нападающего «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, предварительно пройдут 28 сентября в Химках. Об этом сообщили в Национальном хоккейном центре, где работал специалист.
Тело тренера доставят в Москву в воскресенье. Прощание и похороны запланированы на понедельник. Александр Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось.
Ранее Life.ru рассказывал, что Андрея Кузьменко отпустили из расположения «Питтсбурга» в Москву после гибели отца. Клуб попросил СМИ и болельщиков уважать право семьи хоккеиста на приватность. Спортсмену и его семье также пообещали поддержку команды.
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