«Питтсбург» отпустил Кузьменко в Москву после гибели его отца от лап медведя
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко покинул расположение клуба и отправился в Москву в связи со смертью его отца Александра Кузьменко. О трагическом известии сообщила команда Национальной хоккейной лиги на своей официальной странице в соцсети X.
Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас выступил с официальным заявлением, в котором выразил глубокие соболезнования семье хоккеиста. По его словам, организация была опечалена известием о кончине Александра Кузьменко, которое поступило утром. Дубас особо отметил, что Андрей, несмотря на тяжёлое известие, принял решение остаться с командой и провёл утреннюю тренировку вместе с товарищами, после чего во второй половине дня вылетел в Москву к родным.
«Наши мысли и глубочайшие соболезнования с семьёй Кузьменко и их близкими, скорбящими по Александру. Мы просим уважать право Андрея и семьи Кузьменко на частную жизнь. Андрей и семья Кузьменко могут рассчитывать на полную поддержку организации «Питтсбург Пингвинз», — заявил Кайл Дубас.
Клуб попросил СМИ и болельщиков с уважением отнестись к праву семьи на приватность в этот тяжёлый период. Организация заверила, что продолжит оказывать всю необходимую поддержку своему игроку и его близким. Андрей Кузьменко выступает за «Питтсбург» в текущем сезоне НХЛ и является одним из ключевых нападающих команды.
Напомним, отец российского хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко, известный хоккейный тренер Александр Кузьменко, скончался во время нападения медведя. Мужчина приехал вместе с группой туристов в Туву и отправился рыбачить на реку Большой Енисей, где его атаковал хищник. Кузьменко получил тяжёлые травмы лица, был госпитализирован, однако позже скончался.
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